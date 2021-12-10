Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2021 установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 27,0241 гривны за 1 доллар (-0,0772 грн). При этом курс доллара на 10 декабря составляет 27,1013 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день после роста в течение трех недель.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 декабря 2021 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,05 гривен за доллар, курс в покупке до 27,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,55 гривны за евро. Прогноз Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году – 27,32 грн/доллар.