Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Об этом сообщает DW.

Таким образом в суде удовлетворили апелляцию Минюста США на решение суда низшей инстанции, который изначально экстрадицию запретил.

С просьбой об экстрадиции Ассанжа обращались американские власти, однако суд в начале января отказал в выдаче основателя Wikileaks из-за опасности того, что Ассанж страдает депрессией и может совершить самоубийство, если его будут содержать в тюрьме усиленного режима.

Апелляционный суд принял 10 декабря доводы американской стороны и исключил риск самоубийства Ассанжа.

Напомним, создатель WikiLeaks известен расследованиями о деятельности спецслужб и публикацией секретных документов. В США его обвинили в разглашении государственной тайны и хакерском взломе.

Недавно в США заверили, что в случае экстрадиции Ассанжа «не будут содержать в экстремальных и изолированных условиях». Более того, в США согласятся на то, чтобы он отбывал любой срок на родине – в Австралии. Как известно, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2019 году президент Эквадора Ленин Морено лишил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне. 11 апреля Ассанж был задержан полицией Великобритании.