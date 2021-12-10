Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики в этом году якобы предотвратили 10 попыток совершить теракты в стране.

В интервью турецкому TRT он заявил, что планировали теракты те, кто сейчас находятся под покровительством, в том числе, Украины:

«За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, против предприятий и против военных объектов. Со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины».

https://www.youtube.com/watch?v=IXC9HzTp-EE

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко может попросить Россию вернуть ядерное оружие в страну. При условии, что НАТО перебросит ядерное вооружение из Германии в Польшу.

Александр Лукашенко собирался отдать Украине задержанных в Беларуси российских наемников из ВЧК «Вагнер» сразу после их задержания под Минском в июле прошлого года, но поменял решение после «слива» информации о боевиках от кого-то с украинской стороны.