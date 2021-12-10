Оля Полякова рассказала о комплексах в жизни, а также истории, которые им предшествовали. Об этом звезда рассказала в новом выпуске YouTube-шоу Маше Ефросининой "Взрослые девочки". Игорь Крутой обидел певицу Однажды в Монако русский композитор Игорь Крутой оскорбил певицу. Туда звезду вместе с мужем пригласили на день рожденья. На празднике Оли разрешили спеть. Перед выступлением звезды Игорь Крутой вместе со своей женой покинули зал. "Вадик мой говорит ему:" Оставайтесь, сейчас моя Оля будет петь!" А он сказал, что ему нечего слушать, ведь будет петь какая-нибудь девушка без голоса, да и пошел себе", — рассказала Полякова. После этой ситуации у Оли возникли некоторые комплексы. "Но те комплексы, та неуверенность в себе, которая у меня возникла после этой фразы… это было очень пренебрежительно и он (Крутой — Ред.) не остался посмотреть. Но количество зажимов, которые мне пришлось переделать, то количество неуверенности в себе …не думаю, что я должна была услышать эту фразу", – рассказала звезда. Полякову обидел звукорежиссер Артистка упомянула еще один случай, когда она записывала первый альбом и пришла на студию. Слова одного звукорежиссера выбили ее из равновесия. "Когда я заходила, в студию сидел такой звукорежиссер и говорил: "О, снова дупло пришло петь". И все, в этот день я ничего не записала. Я записывала песни по полгода, потому что я боялась вообще что-нибудь издать, потому что я боялась, что не смогу, что меня снова назовут этим дуплом", – вспомнила Полякова. Напомним, что Полякова сделала признание о мужчине и финансовом крахе.