В 15:30 пожар в Киевском офисно-складском помещении был потушен. Спасатели эвакуировали 6 человек с помощью выдвижной лестницы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram. "В 15:32 ликвидирован пожар в складском помещении. По выдвижной лестнице спасатели эвакуировали 6 человек", — говорится в сообщении ведомства. При этом уточняется, что на месте пожара привлекались 6 единиц пожарно-спасательной техники, а также 28 человек личного состава.

Фото: пожар в офисно-складском здании (dsns.gov.ua)

Фото: пожар в офисно-складском здании (dsns.gov.ua)

Фото: пожар в офисно-складском здании (dsns.gov.ua) Напомним, в пятницу, 10 декабря, в Соломенском районе Киева произошел пожар в офисно-складском здании. Инцидент произошел по адресу улица Льва Толстого, 67. Уведомление о пожаре поступило на линию спасателей в 13:58. Пожарные оперативно прибыли на место. Они установили, что возгорание началось на втором этаже офисно-складского помещения. Огонь охватил около 200 кв.