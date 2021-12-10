Сегодня в Чехии группа партий работает над формированием следующего правительства. Президент Чехии Милош Земан, со своей стороны, блокирует назначение тем, что отказывается согласовывать кандидатуру нового главы МИД. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на iDnez. По словам Земана, кандидат на должность министра иностранных дел Ян Липовский — будто не имеет достаточных профессиональных квалификаций. В то же время президент отмечает, что согласно Конституции он не обязан согласовывать все предоставленные ему предложения от членов правительства. Будущий премьер Петр Фиала заявил, что Конституционный суд решит вопрос о распределении полномочий по назначению новых членов правительства. "Нужно, чтобы Конституционный суд решил этот вопрос с распределением полномочий в назначениях новых членов правительства раз и навсегда. В понедельник, после встречи в замке Ланы (резиденция президента), я объявлю, какими будут наши конкретные шаги", – заявил Фиала . Между тем, президент Конституционного суда Павел Ришетский отметил, что рассмотрение вопроса будет продолжаться от двух до пяти месяцев.