В Черниговской области жуткая авария унесла жизни 13 человек. Недалеко от села Брусилов грузовик влетел в пассажирскую маршрутку с людьми. В этой аварии погибла молодая влюбленная пара. Подробности рассказали в издании RadioTrek. Ярослав Веремиенко и Виктория Гурин оказались в этой маршрутке накануне своей помолвки. Влюбленная пара мечтала о том, чтобы быть всегда вместе и Ярослав собирался сделать предложение своей возлюбленной. Однако их мечтам не суждено сбудется, и они оба погибли в страшном ДТП под Черниговом. Родители девушки отказались похоронить дочь в одной могиле с любимым. Поэтому Ярослава похоронили в Борзне, откуда он родом, а Викторию – во Мне. Ярослав был единственным сыном в семье. Его матери перед похоронами вызвали скорую помощь, ей стало очень плохо. "Я даже не представляю, как сейчас все это переживает его мама. Он был очень спокойным и добрым, никому в жизни не причинивший зла", — рассказала знакомая семье Веремиенко. На его письменном столе стоят фотографии с любимой девушкой. Он работал в колл-центре и обучался заочно. Хотел побыстрее собрать необходимую сумму на свадьбу. Ярославу и Виктории было по 23 года, и в тот день они вместе ехали на работу. Как рассказали родные Ярослава в комментарии для ТСН, парень собирался сделать предложение Виктории в ближайшие дни.

В страшном ДТП под Черниговом погибла пара влюбленных Напомним, ранее мы писали о том, что водитель грузовика, устроивший ДТП под Черниговом, был арестован на два месяца.