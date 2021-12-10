Оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может помешать наличие задолженности за более чем 3 месяца. Начисления прекращаются, если долг превышает 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины. При наличии задолженности граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга. Проверить, назначена ли субсидия на оплату ЖКУ, можно онлайн в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий. С ноября 2021 года подать заявление на субсидию можно онлайн с помощью программы "Действие". Напомним, министр социальной политики Марина Лазебна рассказала, как повысится размер пенсионных выплат с декабря 2021 года.