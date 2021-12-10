Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на субботу и воскресенье — выходные обещают быть в Украине теплыми.

У себя в Facebook она пишет, что максимальная температура воздуха будет достигать 4-9 градусов тепла. Более холодной будет на западе, от 2 мороза до 3 градусов тепла. Также похолодает и на востоке.

Ожидаются периодически мокрый снег и дождь в зависимости от температуры воздуха. На востоке вероятность осадков наименьшая, однако влажность будет усиливаться туманами.

На выходных юго-восточный ветер будет порывистым, сильным, порой до штормовых порывов.

В Киеве выходные, 11-12 декабря, будут довольно теплыми, но ветреными. Сильный юго-восточный ветер ожидается в субботу. Возможен периодический дождь.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на декабрь. Температура и количество осадков будут в пределах нормы.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.