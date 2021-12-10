Приобрести товары или любую другую услугу за тысячу гривен, которые выдадут за вакцинацию, можно будет только у того бизнеса, чей МСС был принят Кабинетом министров. Таким образом, купить книгу в супермаркете не получится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Действие". Как сообщили в "Действии", оплата за товар не пройдет, если бизнес зарегистрирован в другой категории. К примеру, книгу нельзя будет приобрести в продуктовом магазине или на заправке. При этом любую книгу можно будет приобрести в книжном магазине. Напомним, ранее Кабмин утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой "поддержка". Кроме того, РБК-Украина опубликовало инструкцию, как получить и на что потратить тысячу за вакцинацию. Добавим, что первая авиакомпания объявила об участии в этой программе.