В Австралии с 10 января детям от 5 до 11 лет начнут прививаться против COVID-19. Для них выбрали вакцину фирмы Pfizer. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В частности, издание сообщает, что Австралия начнет вводить вакцины против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 с 10 января 2022 года. "Это будет приятной новостью для миллионов семей по всей стране, желающих иметь возможность вакцинировать своих детей", — заявил премьер-министр Скотт Моррисон. На начальном этапе прививать детей будут вакциной Pfizer. Также регулирующие органы рассматривают возможность использования вакцины Moderna. После изучения клинических данных из Канады, консультативная группа по вакцинации рекомендовала восьминедельный интервал между двумя дозами, который можно сократить до трех недель при вспышке коронавирусной инфекции. Следует отметить, что в Австралии курс полной вакцинации от COVID-19 прошли почти 90% населения страны старше 16 лет. Около 70% детей в возрасте от 12 до 15 лет также прошли полную вакцинацию. Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, а умерли – 442. Выздоровели от COVID-19 за вчера 24 456 человек. По состоянию на утро, 10 декабря в Украине, по крайней мере, первой дозой вакцины от коронавируса привились более 14 млн человек. В частности, 45,2% взрослого населения получили первую прививку, а 39,4% прошли базовый курс вакцинации.