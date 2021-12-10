В Донецкой области в результате взрыва тротила в частном жилом доме погибла женщина, двое мужчин были травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла 9 декабря в 22:57. Спасателям поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Сазонова в поселке Зверево, Покровской городской общины. По прибытию подразделений ГСЧС было установлено, что в доме вероятно произошел взрыв тротила, в результате чего погибла женщина и пострадали 2 человека, получивших рваные раны конечностей ног и лица.

Анкетные данные пострадавших устанавливаются. Признаков горения на месте не обнаружено. Конструкции дома не повреждены.

Во Львове прогремел взрыв на территории Львовского химического завода. От сильного хлопка в здании завода вылетели стекла.

27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента погибли по меньшей мере три человека.