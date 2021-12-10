В странах Европе сейчас наблюдаются самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом за всю историю. Причиной тому является повторная циркуляция "Дельта"-штамма. Об этом в интервью рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. "Сейчас мы говорим, что этот рост самый большой за всю историю Европы. Если условно рассмотреть Европу как отдельный континент, то сейчас она демонстрирует максимальный уровень за всю историю и внутри, то есть для себя, и среди других континентов. Европа сейчас является абсолютным "антилидером" "по уровню заболеваемости", — рассказал эксперт. Он пояснил, что сейчас в европейских странах растет заболеваемость повторно в рамках текущей "Дельта"-волны, поэтому речь не идет о новой. "Рост начался с трех стран. Это была Россия, Португалия и Великобритания. Начался он с начала лета и потом опрокидывался на другие страны, до Украины дошел только потом, осенью. И сейчас страны входят в повторную вспышку по второму кругу. Пока это" "Дельта"-волна. И страны сейчас набирают обороты с той же волной", — уточнил Ганиченко. Эксперт подчеркнул, что такая тенденция прямой угрозой для Украины. "Почему? Потому что мы видим, что сейчас вспыхивают все новые и новые страны, которые не показывали еще активную повторную вспышку в Европе. Активно растет Швеция, Италия, Португалия, Франция уже набрала достаточно больших оборотов. Такой тренд угрожает Украине, которая только первый раз росла в рамках текущей волны", – добавил Ганиченко. Напомним, эксперт также рассказал, что в ближайшее время выйти из "красной" зоны адаптивного карантина могут два региона. Вместе с тем он отметил, что в Украине сегодня третья волна коронавируса уже выходит из своего пика.