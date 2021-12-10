В Украине планируют пересмотреть правила для физлиц-предпринимателей на едином налоге. Авторы законопроекта объясняют, что всех, чья деятельность считается высокодоходной, заставят заплатить больше налогов. Документ рассматривается комитетами Рады, после чего будет вынесен в сессионный зал парламента.

Об этом говорится в материале Фактов.

Также «ФОПов» хотят заставить ежедневно отражать доходы и расходы в бумажном виде и онлайн в электронном кабинете плательщика.

Согласно проекту закона в первой группе могут остаться «ФОП», зарабатывающие в год до 1,08 млн гривен и работающие в таких сферах:

розничная продажа товаров;

изготовление и ремонт одежды, обуви, галантереи, бытовых текстильных и кожаных изделий;

ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления;

маникюр, педикюр, парикмахерские услуги;

уборка помещений;

няни, репетиторские услуги;

дрессировка животных, уход за животными;

фотография;

социальная помощь.

Вторая группа «ФОП» не сможет заниматься производством. Разрешат работать в сфере бытовых услуг, продажи товаров, но и торговля будет ограничена розничной. Также на вторую группу могут перейти те, кто занимается народными художественными промыслами (кроме серийного изготовления).

Третьей группе «ФОП» хотят увеличить лимит годового дохода. Если сейчас быть в третьей группе и платить единый налог разрешается «ФОПам» с годовым доходом 7,5 млн гривен, то после принятия закона предприниматели с более чем десятью наемными сотрудниками могут оставаться в третьей группе, пока годовой доход не превысит 19,5 млн гривен.

Еще одно новшество касается налогов для третьей группы «ФОП». Местные власти могут по собственной инициативе немного снизить малому бизнесу налоги. Если сейчас предприниматели платят 5% с дохода (3% для плательщиков НДС), то в отдельных регионах разрешается снизить ставку вдвое — до 2,5% (1,5% для плательщиков НДС).

Физическим лицам-предпринимателям в период карантина начислили штрафы.