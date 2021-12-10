Украинский телеведущий Владимир Остапчук порадовал поклонников забавным домашним видео со своей супругой, нотариусом Кристиной Горняк. Шоумен похвастался своим умением читать рэп, а жена попыталась повторить его выступление. Что же из этого вышло, Остапчук указал на своей странице в Instagram. Так, на видео супруги появляются в домашней одежде, а Кристина также без макияжа и с завязанными в хвост волосами. Владимир довольно быстро и уверенно читает рэп на английском языке, после чего его жена пытается повторить те же фразы, но быстро сбивается. При этом ее муж весело смеется над кадром. "Жена повторяет мой рэп. Я в шоке", — подписал публикацию ведущий. Просмотреть эту публикацию в Instagram