В Киеве обустроили более 200 площадок по продаже живых новогодних елок. Ярмарки будут работать с 15 по 31 декабря. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА. По словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексея Кулебы, желательно покупать елки на официальных ярмарках, поскольку на стихийных рынках продажи деревьев реализуются без документов , в связи с чем они могут быть вредными.

Официальные ярмарки будут работать в течение двух недель: с 15 по 31 декабря. Нынешние требования к организации ярмарки: все деревья должны быть чипированы или содержать этикетки. Это будет защищать от покупки незаконно срубленных деревьев. площадка обязательно должна быть ограждена; ярмарка должна содержать информацию о предпринимательской деятельности, которая осуществляет продажу на локации; должна быть линейка для измерения размера дерева и указана стоимость погонного метра. Согласно данным Департамента промышленности и развития предпринимательства , стоимость хвойных на официальных ярмарках будет составлять от 150 до 500 гривен.

С адресным перечнем официальных ярмарок этого года можно ознакомиться в прикрепленном документе: