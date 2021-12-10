Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Лидеры договорились продолжить обсуждение вопросов, касающихся Украины во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Офиса президента. Как стало известно, главы государств обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины, необходимость возобновления эффективной работы трехсторонней контактной группы. Также был поднят вопрос о европейской энергетической безопасности и готовности французской стороны всячески поддерживать Украину. "Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года", – сообщили в пресс-службе. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили разблокировку нормандского формата.