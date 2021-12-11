Хороший базовый гардероб – это безусловный маст-хэв, который выручит в любой ситуации. Но иногда так хочется разбавить лаконичные и спокойные образы для придания им нового "звучания"! Стилист Вика Воронцова подготовила в Instagram советы для тех, кто выбирает спокойные, незаметные образы, но иногда хочет добавить интересные акценты в свои комплекты. 1. В каждом гардеробе найдется базовый свитер, шелковый платок или классические брюки. Попытайтесь обыграть их с помощью обычных аксессуаров. Например: платок завязать резинкой, свитер собрать с помощью объемной шпильки или броши, штаны зацепить цепочкой и т.д.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_) В качестве одного из примеров не случайно был взят мужской образ. Этим стилисту хотелось подчеркнуть, что стоит искать вдохновение во всем и не ограничивать свое удивление женскими коллекциями. 2. Многослойность с яркими деталями. Замените любую нейтральную вещь в комплекте с акцентным изделием. Акцентом может выступать: цвет, декор, принт и т.д.

⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_) 3. Сейчас очень популярные вещи с разрезами. Возможно многие уже искали что-то подобное, но не нашли изделие с идеальной посадкой и фасоном. Поэтому будем резать то, что есть в гардеробе. Ограничивать себя только разрезами на джинсах не следует. Таким образом, эксперт предлагает освежить: футболку, свитер, брюки, рубашку и даже жакет. При этом вы сами контролируете размер и форму разреза. А при этом получаете возможность почувствовать себя дизайнером.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)⠀ Напомним, что ранее стилист Оксана Денисова назвала женские тренды, которые не любят мужчины.