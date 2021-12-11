Госсекретарь США Энтони Блинкен с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок обсудили вопросы российской агрессии против Украины. Их встреча состоялась в Ливерпуле в преддверии саммита G7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса в Twitter. "Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеной Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по климату и приоритеты президентства Германии в "большой семерке", — написал он. В свою очередь Госсекретарь США после встречи с немецким министром сообщил, что ожидает "тесного сотрудничества". "С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать по борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и прав человека", — написал Блинкен. Напомним, сегодня и завтра в Ливерпуле запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7. Франция заявила, что во время этого саммита поднимет вопрос членства Украины в НАТО. Впрочем, по словам министра обороны страны Флоранс Парли пока "рано делать окончательные выводы".