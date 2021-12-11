Замглавы МВД Гогилашвили попал в скандал из-за ссоры со стражами порядка во время проверки на блок-посте в ООС. Чиновник сделал первое заявление после инцидента. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Гогилашвили. "Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность", — пишет Гогилашвили.

По словам Гогилашвили, он абсолютно согласен с решением главы министерства Дениса Монастырского по поводу желания его отстранить и инициировать проверку.

"Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", — добавил Гогилашвили. Напомним, РБК-Украина писала о том, что в сети Интернет появилось видео, на котором заместитель главы МВД Гогилашвили начал ссору с правоохранителями на одном из блок-постов в зоне проведения ООС. Также на инцидент отреагировал и министр МВД Денис Монастырский. "На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление в Кабинет министров", — заявил министр.