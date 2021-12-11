ГСЧС предупредила о нарушении видимости в ряде областей 11 и 12 декабря. Ожидается густой туман и гололедица. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. Ночью и утром 11 декабря ожидается уровень опасности в западных и Винницкой областях. На дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости из-за тумана (200-500 метров). 12 декабря в западных областях ночью и утром, кроме тумана и гололедицы, возможны сильные осадки в виде мокрого снега. В Прикарпатье в тот же день ожидается сильный мокрый снег. "Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах", – добавляет прессслужба.