В Украине активно развивается жизненно важная отрасль медицины – кардиохирургия, которая в последние годы совершила большой прорыв. И это только начало, ведь будущее – за генной инженерией, созданием настоящего сердца из собственных стволовых клеток человека. Как помогают украинцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), и в каком направлении мы двигаемся, рассказал главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова АМН Украины Сергей Сиромаха в интервью Styler . Реперфузионные центры – первый прорыв в кардиологии По словам врача, для нашей страны прорыв – это создание сети реперфузионных центров (отделений, где бесплатно проводят коронарную стентировку). Ведь еще семь лет назад в некоторых регионах смертность от инфаркта была около 20%. "После этого правительство — здесь уважение и хвала ему — создало программу финансирования и построения реперфузионных центров по всей Украине так, чтобы пациент с инфарктом имел возможность добраться до этого жизненно спасительного аппарата в течение двух часов", — отмечает Сергей Сиромаха. Ранее такое оборудование было только в областных центрах, и пациенты "из глубинки" просто не успевали доехать. Именно так в Европе и Соединенных Штатах снизили летальность сердечной патологии. И в Украине пошли по тому же пути. Только за 5-7 лет было установлено около 100 ангиографов, обучены специалисты, закуплены стенты и медикаменты. "Как результат – смертность и инвалидизация от инфарктов сильно снизились. Это действительно прорыв для Украины", – заявляет врач. Для справки: Реперфузионный центр — это отделение в здравоохранении, где бесплатно проводят коронарное стентирование (восстановление кровотока по артерии сердца) при остром инфаркте миокарда. Другими словами, это больница, где есть аппаратура для проведения эхокардиографии, отделения кардиологии и интенсивной терапии с соответствующим оснащением, лаборатория для определения специфических кардиологических тестов крови и специалисты, имеющие опыт — интервенционные кардиологи. Второй прорыв для мира и для нас – аритмология Это лечение сердечной недостаточности, лечение различных нарушений ритма с помощью инновационных приборов, вживляемых в тело. И здесь в мире большой прогресс. "Также трансплантацию сердца (мы, конечно, идем по пути, который уже протоптали до нас за 40-50 лет западные коллеги) наши врачи сейчас активно развивают. У нас приняли закон, начала формироваться система трансплантологии, создан координационный центр. Для нас это прорыв, а для мировой кардиологии это уже прошлое», – добавляет кардиохирург. Сейчас ученые в основном работают над созданием механических приборов: механические желудочки в сердце (у нас тоже их ставят, но очень редко, потому что они дорогие – около 3,5 млн гривен), искусственным сердцем. "Буквально два месяца назад в Европе искусственное сердце зарегистрировано как медицинский девайс для коммерческого использования. То есть, когда меняется полностью изношенное сердце на механическое", — рассказывает Сергей Сиромаха. Искусственное сердце – будущее, но – "промежуточное будущее" Искусственное сердце, как и его отдельные части – не идеальны, пациенту нужно не забывать заряжать аккумуляторы, пить разжижающие лекарства, а это уже неудобства для пациента. "Это временное решение, пока ученые не доберутся до создания собственного сердца человека из его стволовых клеток. И вот эта генная инженерия – и есть будущее! И в этой области есть значительный прогресс!" – заявляет медик. "Уже создали из стволовых клеток мышцу сердца, которая сокращается. Теперь нужно, чтобы она воспроизвела форму сердца, и тогда можно будет о чем-то говорить. Уже из стволовых клеток создают клапаны сердца — это тоже важный шаг. Потому что, когда ставят механический , через 20-30 лет его нужно менять", — резюмировал он. Ранее врач также рассказал, как улучшить сложную ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Украине.