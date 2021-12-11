То, каким будет наш завтрак, решает, как мы будем чувствовать себя на протяжении всего дня. А еще от этого зависит, в какой форме мы будем! Поэтому стоит научиться готовить завтрак стройности, как его называет специалист по здоровому питанию Евгения Хелс. Список продуктов для этого завтрака она поделилась в своем Instagram. Продукты для идеального завтрака 1. Белок Долго переваривается, а значит, вы долго сможете без перекуса, что "плюс" в карму вашего инсулина. Инсулин – белковый гормон, мало белка – мало инсулина, глюкозы в клетке не будет и не будет сил. Источники: яйца индейка рыба – скумбрия, сельдь, лосось паштет из печени субпродукты

Что лучше есть на завтрак? (фото: pexels.com) 2. Жиры – настоящий "корм" для гормонов Утром нас пробуждает гормон кортизол, он на пике своей активности утром, углеводный завтрак будет поднимать инсулин и еще больше нагрузить почечные железы, и мы целый день будем "тревожиться". Если вы едите углеводный завтрак, то провоцируете большой "скачок" сахара в крови, после этого будет спад, очень быстро проголодаетесь, а значит, будете переедать в течение дня, что приведет к "инсулиновым качелям" и, как следствие, набору лишнего веса. Жиры – более чистый источник энергии, не перегружающий наш организм лишними килограммами в виде целлюлита. Холестерин – прародитель всех гормонов, а значит они будут сытыми, что приведет к более гармоничному состоянию. И конечно, они провоцируют выброс гормона холецистокинина, контролирующего аппетит. Источники : авокадо масла: оливковое, авокадо, амарантовое, льняное, кунжутное; кокосовое молоко сливочное масло орехи

После стакана воды можно и позавтракать (фото: pexels.com) 3. Клетчатка (зелень) – помогает переварить белок, в зелени много витамина В, витамин К, который нужен для усвоения кальция, полезная пища для нашей микрофлоры, помогает сохранить сытость, заполняет объем в желудке 4. По желанию, согласно нюансам здоровья и генетики можно добавить крупу (пшено, греча, киноа, бурый рис) хлебец 1 штука хлеб гречишный кислые ягоды фрукт Ранее диетолог рассказала, как не довести ребенка до ожирения, радуясь его рыхлым щечкам.