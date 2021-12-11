С начала суток в районе проведения ООС пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям украинских защитников. Один из военных был ранен. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации 3 раза нарушили "тишину", а именно: в направлении Песчаного – вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия; вблизи Каменки – обстреливали из стрелкового оружия; в сторону Катериновки – открыли огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один из защитников Украины получил ранения.

"Воина оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное", — пишет прессслужба.