Зима – пора, когда организм особенно страдает из-за нехватки витаминов и минералов. Ослабленный, он может заболеть даже от перепада температур. Поэтому специалисты по правильному питанию и врачи советуют укреплять иммунитет. Врач-эндокринолог Екатерина Григорьева в своем Instagram рассказала, что стоит есть зимой – неожиданно, эти продукты насытятся и поддержат защитные силы организма.

Чтобы не уставать зимой, нужно правильно питаться (фото: pexels.com) Топ-7 полезных продуктов зимой Орехи кедровые Богаты витамином Е, группы B и K, а также микроэлементами, особенно марганцем. Белок кедровых орехов отличается повышенным содержанием дефицитных аминокислот: лизина, метионина и триптофана. Баранина Рацион этих животных преимущественно состоит из травы и корнеплодов. Их мясо является отличным источником белков и полезных жиров. Картофель В процессе термической обработки (варки или запекания) крахмал, содержащийся в картофеле, изменяет свою структуру. После полного охлаждения он становится "устойчивым", находя способность дойти до толстого кишечника. "Устойчивый" крахмал выполняет функцию пребиотика – он питает полезные бактерии микробиомы кишечника, обеспечивая их благоприятной средой для существования. Сало Имеет отличный состав по жирным кислотам. Приблизительно 50% приходится на олеиновую кислоту, то есть полезен ненасыщенный жир, и 10% остается на разные полиненасыщенные кислоты. Животные жиры необходимы человеку для синтеза сурфактанта – вещества, защищающего дыхательные пути от попадания в них инфекции. Сурфактант на 90% состоит из жира. Рекомендуемое количество: 10-20 г/сут. Топленое масло Содержит большое количество витамина А и Е, ненасыщенные жирные кислоты, среди которых есть линолевая, что влияет на правильное формирование и рост клеток. Окисленного холестерина в этом масле нет. После обработки в нем практически не остается следов казеина и лактозы. Ферментированные продукты Квашеные овощи, кокосовый йогурт, чайный гриб. В процессе ферментации продукты обогащаются живыми полезными бактериями. Цветная капуста Источник белка, витамины С, группы В, РР, А, сульфорафана. Для сохранения максимальной пользы используйте щадящие способы ее приготовления. Ранее диетолог рассказала, как не допустить ожирения у ребенка, все начинается с рыхлых щечек.