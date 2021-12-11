Госсекретарь США Энтони Блинкен с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок подняли вопросы агрессии против Украины со стороны Российской Федерации. Пришли к выводу, что в случае экскалии Кремля — необходим решительный ответ. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома. В ходе разговора стороны обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед агрессией со стороны России. Договорились о решительном ответе в случае продолжения эскалации. О чем еще говорили Блинкен и Байербок: о борьбе с пандемией коронавируса; о разрешении климатического кризиса в мире; об отстаивании демократии и прав человека в мире; о приоритетах Германии в период ее председательства в G7 в 2022 году.

Министерская встреча G7 началась еще 10 декабря и продлится до 12 числа текущего месяца в Ливерпуле. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Франция со своей стороны пообещала поднять вопрос членства Украины в НАТО во время министерской встречи G7. Между тем, по словам президента Литвы Гитанаса Науседа, вероятность российской агрессии против Украины очень высока. По словам руководителя Главного управления разведки Миноброны Кирилла Буданова, Украина, в случае полномасштабного вторжения со стороны России, потребует поддержки Запада.