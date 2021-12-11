В пятницу, 10 декабря, в эфир канала "СТБ" вышло пост-шоу "Как выйти замуж", собравшее у экранов поклонников проекта "Холостячка 2" со Златой Огневич. На программе стало известно, как сложилась судьба пары певицы и ее избранника Андрея Задворного, а также кем из участников реалити звезда предложила общение вне камер. Конечно, зрителей интересовало, какие изменения в жизни произошли у финалиста "Холостячки 2" Дмитрия Шевченко. Также мужчина успел дать блиц-интервью программе "Невероятная правда о звездах" на канале "СТБ" и открыть занавес над личной жизнью. Дмитрий признался, что никогда не встречался с двумя девчонками одновременно. Любовный треугольник он называет "изменой себя". Секс на первом свидании Шевченко считает неправильным шагом, у мужчины был такой опыт, интим даже перерастал в отношения, правда, недолгие.

Дмитрий на пост-шоу расставил точки над "i" (фото: instagram.com/dmitrij_sheff) Он также описал любимый женский типаж. "Всю жизнь нравились брюнетки. И не карьеристка, и не домохозяйка что-то среднее", — рассказал Шевченко. Дмитрий отмечает, что его не пугает наличие детей в избраннице, он утверждает, что готов к семье. "Хочу семью, хочу детей, построить дом", – поделился планами финалист "Холостячки 2". Для нормальной жизни мужчине нужно получать от 5000 долларов в месяц. Мужчина признается, что ничего бы не менял в своей линии поведения на проекте, если бы представилась такая возможность повторить путь на шоу сначала. "Я бы ничего не менял. Но когда просматриваю проект, есть моменты, над которыми я работаю", — заявил Шевченко.

Дима и Злата после проекта общаются (фото: instagram.com/holostyakstb) Дмитрий поделился мнениями, почему Огневич выбрала в финале реалити не его. "У Златы есть какие-то определенные качества снаружи, внутренне, по проявлениям, которые ей подходят больше", — объяснил мужчина. Как выяснилось, Дмитрий и певица после проекта поддерживают отношения, но о любви больше не идет. "Она умеет дружить, и я верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Когда есть какой-то вопрос, можем позвонить по телефону", — рассказал он. Шевченко рассекретил, на какую тему общался с Огневич в последний раз. "По поводу тренировок. Она хочет ко мне в зал прийти. Никакого развития отношений кроме дружбы там быть не может", — заверил тренер и бизнесмен. В личной жизни у Дмитрия все отлично – он уже нашел вторую половинку, причем, написал девушке сам. "Некоторое время я был упорным холостяком, но я уже не холостяк", – признался мужчина, но подробностями решил не делиться. Правда, внимательные поклонники реалити уже высчитали, что Дмитрий встречается с участницей первого "Холостяка", певицей Екатериной Шеффер. Именно ему приписывают роман с Шевченко. Девушка воспитывает 9-летнего сына и, что самое интересное, живет в том же ЖК, что и Огневич. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Екатерина Шеффер (@katyasheffer) Она часто мелькает на странице Дмитрия в соцсети и посещает его тренировки, а недавно мужчина показал пикантное короткое видео, где гладит стройную женскую ножку во время совместных СПА-процедур. Примечательно, что в тот день в такой же локации была подмечена и Екатерина. Позже "сторис" исчезли о страницах молодых людей.

Дмитрий случайно зажег свою девушку (YouTube / Факты ICTV. Новости) Напомним, что Злата Огневич и Андрей Задворный поделились своими ощущениями после разрыва отношений.