Под Киевом 72-летнему пенсионеру стало плохо и он упал на пол в доме, где проживал сам, не мог подняться и просто ждал помощи. Так дедушка пролежал несколько суток. Когда родные пожилого человека забили тревогу и позвонили правоохранителям, те проникли в помещение и спасли изнеможенного мужчину. Об этом 11 декабря рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в своем Facebook. Также он опубликовал видео спасения дедушки в доме в Новом Петровце, которое "смотреть действительно не легко". Как рассказали потом медики, еще один такой летний летний Александр не перенес — мужу грозила смерть. "В тот вечер в полицию обратилась обеспокоенная племянница старика. Родственник не выходит на связь, поэтому группа реагирования патрульной полиции поспешила на вызов. Беспокоило и то, что одинокий мужчина пережил уже несколько инсультов", — пишет Небитов. Подойдя к дому, старший лейтенант Геннадий Марченко и рядовой Даниил Сергиенко выяснили, что дверь закрыта на замок, свет не горит. Они посветили фонарем в стекло и увидели на полу беспомощного человека.

Под Киевом дедушка в своем доме упал и не мог подняться, пролежав 3 дня на полу (фото: facebook.com / Андрей Небитов) "Отрегали мгновенно — через окно попали внутрь, уложили хозяина в кровать, укрыли одеялом, дали воды, вызвали скорую", — рассказал руководитель полиции области. Находясь все это время во тьме в полусознательном состоянии, дедушка сначала решил, что упал вчера. На самом деле мужчина пролежал на полу три дня – без еды и воды. Небитов поблагодарил правоохранителей за спасенную жизнь, неравнодушие и человеческую поддержку.

Видео: под Киевом полицейские спасли дедушку от ужасной смерти – пенсионер три дня пролежал дома на полу, не в состоянии подняться Напомним, ранее в октябре произошел похожий случай под Житомиром, где пенсионерка травмировалась и осталась в поле на 2 суток без еды и в легкой одежде. Также мы писали о том, что в феврале молодой человек заблудился в лесу под Черниговом, и спасатели прошли более 7 километров по пояс в снегу в поисках парня.