Оля Полякова ведет активную творческую жизнь – недавно стало известно, что Королева ночи стала новым членом жюри на шоу "Голос країни". Также певица посещает светские мероприятия, которых пусть и не так много в период карантина, но они радуюсь зрителям и звездам. На днях артистка посетила церемонию вручения премии "Музыкальная платформа 2021" от канала "Украина". Фото своего откровенного образа по красной дорожке Оля опубликовано на странице в Instagram. Певица с радостью сообщила, что ее новая песня "Взрослая девочка" вошла в топ лучших песен 2021 года по версии организаторов музпремии. Певица появилась на церемонии вручения в платье изумрудного оттенка и ассиметричного кроя с ее пикантный лук.

Оля Полякова показала откровенный образ на красной дорожке (фото: instagram.com/polyakovamusic) Провокационный наряд Поляковой прикрывал только правую часть тела, позволив обнажить зону декольте, живот и бедро. Туфли певица подобрала точно в тон платья. Прекрасным дополнением к образу стали большие золотые украшения. Любителям понравился лук Ольги, о чем они рассказали в комментариях под фото. Вы прекрасны как всегда Вранье супер Наша королева Какие ноги Красавица от верхушки до кончика ногтя Пантера Шикарная Ноги с ушами Вы невероятная Богиня Вот это ноги Ноги у вас, конечно… Это же как повезло человеку Напомним, ранее Оля Полякова поделилась откровениями о своем отце.