Украинская певица Оля Полякова почти никогда не говорила о своем отце. Однако сейчас звезда решила все-таки рассказать о его судьбе. Да, Полякова поделилась, что ее папа имел идеальный слух. Об этом идет речь в новом выпуске YouTube-шоу "Взрослые девочки". По словам Поляковой, его родители хотели, чтобы он стал медиком. В частности, он мог взять любой музыкальный инструмент, даже который он до этого в руках не держал, и после пяти минут мог отлично на нем музыковать. "Но его засунули в мединститут. Там он учиться не хотел. Естественно, ездил по свадьбам, там классно зарабатывал, родители этого не воспринимали, заставляли его, он не хотел заниматься, не учился, они его "чмыряли", он начал пить, идти от этого всего "долбление" и очень плохо закончил", – рассказала артистка. По мнению Оли Поляковой, именно с этого момента его жизнь превратилась в ад. По словам артистки, своего родителя она почти не помнит. Еще звезда добавила, что именно от него переняла талант к музыке. Ранее мы сообщали, что Полякова призналась, что обидел ее известный композитор из РФ. Также мы писали, что Оля Полякова и DZIDZIO умиляли песней о счастливых людях.