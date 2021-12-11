На Волыни скончался прославленный ветеран АТО Михаила Харьков (псевдо "Ураган") в результате тяжелой болезни. Сердце бывшего военного остановилось 10 декабря, а церемония прощания и похорон назначены на сегодня — в его родном селе Скрыгово Гороховского района. Об этом сообщает местное издание "Волынь". Михаил Васильевич в гражданской жизни почти 30 лет работал учителем музыки в школе. Отправился на фронт защищать Украину от оккупантов в феврале 2015 года, уже будучи в солидном возрасте. "Негоже было мне, офицеру, лежать на диване в то время как погибают украинские дети", — так объяснил он свое решение. На Донбассе участвовал в боях в Новомихайловке, оборонял Станицу Луганскую, Малиновое, Теплое.

Ветеран АТО "Ураган" Михаила Харькова (фото: volynnews.com) Боевые побратимы сначала дали Харьковскую псевдоним "Баян" из-за его "музыкального прошлого", но уже после первого сражения "перекрестили" и стали называть "Ураган" за то, что стал для врага как стихийное бедствие. Жена бойца Евгения, учительница христианской этики и волонтерша, за те 15 месяцев, пока он был на передовой, вышила 15 икон и создала памятный календарь об односельчанах — участниках боевых действий. Когда "Ураган" вернулся домой с фронта в 2016-м, сами построил часовню. Эту небольшую святыню и украсили вышитыми иконами.

Видео: ветеран АТО "Ураган" построил часовню по возвращении с фронта В 2018 году супруги стали авторами идеи создания фильма "Я верю, что закончится война", который сняли журналисты "Газеты Волынь".

Видео: фильм в защитниках Украины "Я верю, что закончится война" Также он стал победителем акции "Герои нашего времени" от этого издания.

Ветеран АТО "Ураган" на Волыни признан "Героем нашего времени" (фото: volyn.com.ua) Ранее мы писали, что умер ветеран АТО Роман Кубышкин после длительного лечения после тяжелого ранения — при его жизни медики боролись более шести лет.