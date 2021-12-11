12 декабря 2021 нас ожидает особый день — "зеркальная дата", которая состоит из сочетания цифр и чисел 12.12.2021. Такое время считается очень энергетически мощным, поэтому следует внимательно следить за тем, что мы делаем, о чем думаем, мечтаем и чего желаем. Как правильно провести этот день и что делать нельзя, пишет Joy. Чего нельзя делать в зеркальную дату 12.12.2021 Эксперты говорят, что порядок числа 12.12.2021 нельзя нарушать энергией ссор и раздора. Встревать и провоцировать конфликты в этот день запрещено. Равно как и пытаться выяснять отношения с близкими и уж тем более с малознакомыми людьми, незнакомцами. Думать и говорить вслух слова с частицей "не", говорить отрицательные слова другим людям, поддаваться хмурому настроению. Отказываться в помощи другим и отмахиваться от тех, кто хочет помочь вам. Лениться и лежать целый день на диване – удача и успех любят инициативных. Что нужно сделать в этот день Проведите этот день активно, повстречайтесь с друзьями, родными. Сходите на прогулку, посетите интересные мероприятия или просто сходите в кафе. Небольшая прогулка или однодневная поездка в свое личное место силы станет лучшим, что вы можете совершить в зеркальную дату 12.12.2021. Подарите в этот день кому-нибудь улыбку – сделайте небольшой сюрприз близкому человеку или помогите незнакомцу. Избавьтесь от лишнего в доме и голове. Произведите генеральную уборку в доме, и своей голове: напишите на листе бумаги, какие свои качества или привычки вы бы хотели навсегда оставить в прошлом. Также мы писали, как правильно загадать желание в зеркальную дату, чтобы оно обязательно сбылось. Кроме того, эксперты рассказали, что запрещено делать в День зимнего солнцестояния и как подготовиться к особенному времени.