Штат Кентукки США серьезно пострадал в результате нескольких торнадо. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 50 человек, однако их количество может стремительно возрасти. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN. По словам губернатора штата Энди Бешира, по меньшей мере 50 человек погибли из-за нескольких торнадо на юго-западе штата.

"Мы считаем, что количество погибших в результате этого события превысит 50 жителей Кентукки, и, вероятно, в конце концов погибнет от 70 до 100", — заявил Бешира.

В разрыве tornado outbreak в Western Kentucky был claimed lives of least 50 человек, governor says. https://t.co/KKbrq3DyPg pic.twitter.com/Zgicfkq1ZC — ABC News (@ABC) December 11, 2021

Также губернатор отметил, что это были самые серьезные торнадо в истории Кентукки.

Бешира добавил, что согласно данным расследования, один из торнадо прошел около 320 километров. В то же время о повреждениях сообщают не менее 15 округов на западе штата.

Эти pretty much sums it up in :19. #Mayfield #MayfieldTornado #KyWx #WX pic.twitter.com/IcPL4XGtPS — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 11, 2021

Впрочем, самые большие разрушения пришлись именно на свечную фабрику на юго-западе Кентукки.

"В то время, когда на нее обрушился торнадо, в нем было около 110 человек. Мы считаем, что потеряем как минимум десятки этих людей", — добавил губернатор.

Вы хотите отреагировать Mayfield, Kentucky right now… pic.twitter.com/zGksW3adNs — Peyton Jackson (@peytoncj05) December 11, 2021