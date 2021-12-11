"Александрия" чуть не отобрала очки у донецкого "Шахтера" в рамках 18 тура украинской Премьер-Лиги. "Горняки" пропустили первыми, но к концу матча таки смогли вырвать победу — 2:1. Детальнее о матче — в материале РБК-Украина. В первом тайме дончане владели преимуществом, но и александрийцы остро огрызались. Но головы команды в первые 45 минут не забивали. А вот во второй половине игроки "Александрии" смогли счет открыть. На 63-й минуте после подачи с фланга отличился Кожушко – 1:0. Но уже через семь минут счет в матче был ничейным. Шикарным голом отличился Соломон, запустив мяч в дальнюю девятку после смещения с фланга-1:1. Причем израильтянин появился на поле лишь пятью минутами ранее Да и вообще это был день "джокеров" "Шахтера". На 77-й минуте Мораэс вывел дончан вперед, появившись на поле на 75-й минуте. В итоге "горняки" сохранили победный для себя счет и уходят на зимний перерыв в статусе лидера. Правда, завтра их еще может потеснить с первой строчки "Динамо", если победит "Зарю" с разницей в два гола.