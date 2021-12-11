Сегодня, 11 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в одиннадцати областях, а также в столице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. В Украине По информации синоптиков, в южных, центральных и северных областях к концу 11 декабря порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый. В частности, штормовой ветер охватит следующие области: Черниговская, Сумская, Киевская, Полтавская, Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская. В ближайшее время с сохранением к концу дня сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый. Рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть; если вы очутились на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии; избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Напомним, сегодня в западных регионах Украины, а также Винницкой области ожидается туман и гололедица. В Карпатах возможно схождение лавин. Добавим, в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остаются 55 населенных пунктов в этих областях.