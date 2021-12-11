После финала самого романтического реалити-проекта осени "Холостячка 2" поклонников шоу всю неделю мучил вопрос — вместе ли Злата Огневич и ее избранник Андрей Задворный? Как сложилась судьба экранной пары? В пост-шоу "Как выйти замуж", вышедшем 10 декабря на канале СТБ, участники признались, что изменилось в их жизни после того, как камеры выключились. Успешный бизнесмен Андрей Хветкевич решил окончательно перебраться в Майами. Мужчина навещает психолога и работает над собой. Болгарский теннисист Васко Младенов переехал в Киев и задумывается о гражданстве. Муж пока свободен и с головой ушел в свое хобби – творчество.

Григорий Решетник не стесняется задавать участникам неудобные вопросы (фото: instagram.com/holostyakstb) Ресторатор Винченцо Дулепа тоже находится в "свободном плавании" — он знакомится с девушками, проводит с ними время, но для серьезных отношений пока "не созрел". Мужчина планирует открыть ресторан в Киеве, потому проводит в столице много времени. Бизнесмен Илья Закорецкий переехал из Полтавы в Киев и стал развивать в столице свое дело. Предложение руки и сердца Каскадер Павел Богда пришел в студию со своей девчонкой и даже решился публично сделать ей предложение. Жгучая брюнетка пообещала подумать и сказать бойфренду о своем решении лично.

Павел решился на предложение своей девушке (фото: instagram.com/stbua) Фитнес-инструктор Олег Плахотнюк сошелся со второй гражданской женой Яной – матерью его второй дочери Евы. Во время одной из прогулок с ребенком, мужчина предложил бывшему съехаться и все начать сначала, она вызвалась. Влюбленные закрепили новый этап отношений поездкой в Италию. Пара не была расписана, поэтому прямо на пост-шоу Олег сделал Яне предложение!

Олег Плахотнюк сделал предложение матери своего ребенка (фото: instagram.com/holostyakstb) Любовный треугольник "холостяка" и "холостячок" "Принц на белом коне" Роман Васильев заявил, что стабильных и серьезных отношений у него пока нет, зато были быстротечны романы. Оказалось, он уделял внимание сразу двум участницам проекта "Холостяк 11" – Надин Медвечук и Александре Миколюк. "Отношений как парень-девушка — нет, такого не было. Это были дружеские отношения, времяпрепровождение, общение", — поделился он подробностями связи с Медведчуком.

Роман завязал отношения сразу с двумя девушками (фото: instagram.com/holostyakstb) У Надин же была другая версия. По ее словам, пара целовалась, Роман делал девушке знаки внимания и романтические жесты. "Наши отношения развивались. И я чувствовала себя окрыленной, желанной. Думала: может что-нибудь получится?"- рассказала о своих ожиданиях девушка. И вот, оказалось, что параллельно Роман ухаживал за еще одной участницей "Холостячки 11" Саши Миколюк.

Александра и Надин поставили Романа в неловкое положение, когда сообщили, что знают друг о друге (фото: instagram.com/manchkina5) "Ко мне, как и к Надину, ухаживали. Это было в течение двух недель. Было общение и поцелуи, были разговоры, что хочется двух дочерей", — поделилась подробностями девушка. Рома заявил, что ему комфортно быть холостяком, он не готов идти дальше и строить серьезные отношения. В итоге Роман извинился перед девушками за то, что задел их чувства и втянул в любовный треугольник. Как сложилась судьба Димы Шевченко Финалист "Холостячки 2" Дмитрий Шевченко тяжело переживал отказ Златы. Он пытался отвлечься по окончании проекта. В этом ему помог еще один участник шоу Илья – мужчина очень поддерживал друга. Дима и Илья стали отличными друзьями (фото: instagram.com/holostyakstb) Муж окончательно переехал в Киев, развивает спортивное направление, набирает группы и проводит тренировки. К нему с удовольствием записались друзья по проекту и не только – с Димой тренеруются "Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан, участник "Холостячки" Андрей Рыбак. Дима признался, что уже не свободен и строит отношения с прекрасной незнакомкой. Он написал девушке в соцсети, ведь она понравилась ему снаружи. "То, что мне хорошо — это однозначно, больше чем симпатия 100%. Я хочу строить отношения с этим человеком, чтобы не было спешки", — заявил Шевченко.

Дима и Злата после проекта встретились во второй раз – в студии (фото: instagram.com/holostyakstb) Муж пару раз общался со Златой. Певица однажды написала Дмитрию сообщение, и он ей перезвонил. Также Шевченко случайно столкнулся с Огневичем. "Дима был у меня дома, в моем доме в 9 утра. Открывается лифт, а там Дима с каким-то пакетиком еды, что-то буркнул и убежал", – призналась Злата. Оказалось, что девушка Дмитрия живет в одном доме с артисткой! "Мне было очень больно, но я понимала, что это нужно было сделать. Я не хотела тебя ранить. Я благодарна тебе, что ты открылся рядом со мной. Спасибо тебе!"- обратилась Злата к Дмитрию. Остались ли Злата и Андрей вместе Следующий день после съемок финала пара провела вместе – они много гуляли, фотографировались и наслаждались друг другом. По возвращению в Киев, влюбленные начали жить вместе, но спорили и не появлялись вместе. Злата и Андрей умудрились даже сходить в кино, съездить за город. Певица готовила любимому завтраки, а он заботился о том, чтобы в их доме всегда были живые цветы. Но сказка быстро кончилась.

Сказка Златы и Андрея быстро кончилась (фото: instagram.com/holostyakstb) "Мы не вместе. Это было мое решение. Мы были счастливы короткое время – полтора месяца. В какой-то момент я почувствовал, что когда я иду, у меня нет тяги вернуться. Когда Злата мне писала слова любви, я понял, что не могу ответить – это будет неискренне”, – рассказал Андрей. Он отметил, что в один момент перестал испытывать то, что испытывал раньше. Андрей взял тайм-аут в неделю, чтобы разобраться в себе. Злати о решении он не сказал. Но время не помогло – Задворный решил порвать с певицей. Сейчас мужчина разбирается в себе и работает с психотерапевтом.

Злата тяжело переживала разрыв с Андреем (фото: instagram. com. zlata ognevich) "Это было очень жестоко. Это было настолько неожиданно. Это был шок. Я и кричала, и плакала. По моему сердцу проехались бульдозером, раскатали, унизили", — со слезами рассказала о пережитом певице. Андрей не выдержал напряжения и покинул студию, но потом вернулся и со слезами признался, что не хотел делать Злате больно и разбивать ее сердце и попросил прощения у певицы. Как сложились отношения Златы и Максима Фаворит зрителей Максим Тарапата признался, что после ухода из проекта с головой ушел в работу – мужчина пока не готов к новым отношениям. Правда, после шоу бизнесмен и певица все-таки виделись. Вечером того дня, когда Злату бросил Андрей, Максим предложил ей пройтись по городу и отвлечься. Друзья гуляли до 3 ночи. Потом они начали общаться и переписываться.

Максим поддержал Злату после разрыва с Андреем (фото: instagram.com/holostyakstb) Также с Максимом, Златой, Дмитрием и Андреем произошла курьезная история. Так, Тарапата решил передать певице цветы через консьержа, но заметил у дома Златы Дмитрия, который шел к своей девушке. Мужчина ошибочно подумал, что Огневич крутит роман с финалистом "Холостячки 2" и расстроился. Андрей тоже видел Диму в подъезде Златы и предъявил к нему претензии. Когда мужчины все выяснили, они посмеялись над необычной ситуацией. После дружеских встреч со Златой Максим понял, что чувства к певице остались. "У меня чувства есть, и я рад, что у нас такие отношения. Я рад, что мы на таком этапе можем поддержать друг друга", — прокомментировал происходящее Тарапата. Злата очень ценит инициативу мужчины. "Еще я верю, что судьба ведет меня к чему-то светлому. Даже после всей боли, я верю, что есть настоящая и искренняя любовь", — заявила звезда. Молодые люди уверяют, что они стали друзьями, а как будут развиваться их отношения дальше – покажет жизнь! Напомним, что ранее фаворит зрителей Максим Тарапата признался, простит ли измену.