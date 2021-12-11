Сегодня, 11 декабря, в западных регионах Украины, а также Винницкой области ожидается туман и гололедица. В Карпатах возможно схождение лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС. В частности, ночью и утром в западных и Винницкой областях туман, что приведет к ограниченной видимости 200-500 м, на дорогах гололедица , объявлен 1 уровень опасности, желтый.

Вместе с тем, в связи с оттепелью 10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и 11 декабря в высокогорье Закарпатской области значительная снеговинная опасность — 3 уровня.

Кроме того, 12-13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеговластная опасность — 3 уровня.

Напомним, в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остаются 55 населенных пунктов в этих областях. Добавим, что сегодня почти на всей территории Украины будет идти дождь, а на западе — со снегом. Осадки минуют только восточные области.