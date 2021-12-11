Сегодня, 11 декабря, прошла женская эстафета третьего этапа биатлонного Кубка мира в Хохфильцене. Украинки завершили гонку пятыми. Детальнее об-в материале РБК-Украина. За Украину бежали Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Белосюк (Подгрушная). После первого этапа Украина шла 11, но Джима смогла подтянуться на седьмое место, которое сохранила и Блашко. Белосюк прошла отлично первую половину дистанции и даже имели теоретические шансы зацепиться за третье место, но на втором огневом рубеже использовала два дополнительных патрона и в борьбу за пьедестал не вклинилась. После последней стрельбы украинка вышла шестой, но сразу же обошла австрийку и уверенно финишировала пяткой. Победу в гонке одержала Швеция, второе место у России, третье – во Франции. Этот результат позволил Украине улучшить свои позиции в зачете Кубка наций. В настоящее время украинки занимают восьмое место с 1759 баллами в активе. Напомним, первая эстафета сезона для женской сборной Украины была провальной – только десятое место в Эстерсунде.