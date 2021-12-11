В Чернобыльскую зону отчуждения пришла настоящая зима с белым и пушистым снегом. Да, заповедник засыпало серьезными осадками. Невероятные фото природы были опубликованы на странице Чернобыльского заповедника в Facebook. На странице опубликовали стихотворение, которое очень символично. Легла зима и белые соловьи Затрещали холодными губами. В холодные земли обулись рощи. И стали у неба, как стояли. (Николай Винграновский) Смотрите на фото, как сейчас смотрится природа заповедника.

В Чернобыль пришла зима со снегом (фото: facebook.com/zapovidnyk2018) Напомним, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник – это биосферный заповедник, расположенный на земле под Администрацией Чернобыльской зоны отчуждения и безусловного отселения на территории Иванковского и Полесского районов. Это самый большой по площади объект природно-заповедного фонда Киевской области. Он основан 26 апреля 2016 года. Как мы раньше писали, в Чернобыле показали "водные развлечения" забавного хищника.