В Киеве на дороге произошла чрезвычайная ситуация. В частности, во время движения по проспекту Николая Бажана вспыхнул автомобиль. Видео было опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный". Да, инцидент произошел вчера вечером, 10 декабря. В частности, автор сообщения обратил внимание, что водителю пришлось собственноручно бороться с огнем. "Безразличие других автомобилистов к чужой беде поражает…", — говорится от видео. В комментариях пользователей возмутились, что другие водители не пришли на помощь: Шансов затушить огнетушителем такой пожар нулевой; Остальные могли бы попытаться помочь погасить огонь; Автор сидит в машине и медленно проезжает и снимает видео на телефон и размышляет о безразличии; Если бы мне помогли погасить машину, я бы купил тем людям новую машину; Машина сгорает полностью через 3-4 минуты. Ранее мы сообщали, что в Ужгороде две женщины устроили разборку из-за места на парковке. Также мы писали, что в Харькове "беспризорный" пранкер нападал на людей, отказавших ему в подаянии.