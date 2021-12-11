В г. Северодонецк (Луганская область) сегодня ночью произошла потасовка между тремя полицейскими и четырьмя гражданскими. В результате чего пострадал один из участников конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяну Погукай в Facebook. По информации правоохранителей, инцидент произошел вблизи магазина, расположенного по пр. Химиков. "Между тремя находившимися вне службы правоохранителями и четырьмя местными жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация", — говорится в сообщении. Указано, что через некоторое время один из участников конфликта (женщина) обратился в травмпункт городской больницы. По данному факту полицией начато проведение служебной проверки. Информация о происшествии уже передана в ДБР.