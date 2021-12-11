В течение этой недели на оккупированную российскими войсками территорию Донбасса проследовали 17 грузовиков с гуманитарной помощью. Они пересекли контрольные пункты въезда-выезда Новотроицкое и Счастье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГНСУ. "Через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" за неделю проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", — говорится в сообщении. По информации ведомства, жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 136,2 тонн продуктовых и гигиенических наборов, мебели, хозяйственных и медицинских товаров. Напомним, в ноябре в оккупированные районы Луганской области доставили более 30 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста. Грузовики проследовали через КВЧП "Счастье".