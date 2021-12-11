В Украине сотрудники "Укртрансбезопасности" и патрульная полиция начали массово штрафовать нелегальных перевозчиков. Об этом рассказал глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский, пишет UBR. По словам эксперта, сейчас Укртрансбезопасность начала составлять протоколы об админнарушениях без судебного разбирательства. Специалист отмечает, что это действенный рычаг с нелегальными перевозчиками. Также он заявил, что на дорогах слаженно работают представители Национальной полиции и Укртрансбезопасности, действия которых нацелены на выявление и противодействие нелегалам. Уже возникли первые результаты их рейдов. "На днях волынские правоохранители задержали и задокументировали незаконную деятельность водителей двух "бусиков". Обращайтесь в эти органы с фактами: где и как "автобусные пираты" забирают пассажиров, фиксируйте марки и номера транспортных средств с помощью фото- и видеофиксации", — добавил Житинский. . Как известно, с 1 октября 2021 года в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусматривается штраф в размере от 17 тыс. грн. Ранее мы сообщали, что в Украине намерены смягчить наказание за незаконное ГБО на автомобилях. Также мы писали, что еще один украинец оштрафован на 17 тысяч гривен за отсутствие паспорта при себе.