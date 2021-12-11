В Червонограде (Львовская область) пьяный мужчина угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой. После чего он напал с ножом на правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД. "10 декабря около 20:00 поступило сообщение о том, что на улице Святого Владимира в Червонограде неизвестный мужчина, вооруженный ножом и саперной лопаткой, ведет себя неадекватно, нарушает публичный порядок и угрожает окружающим", — рассказывают в полиции. По прибытии на место происшествия правоохранители пытались успокоить мужчину, однако тот не реагировал, сопротивлялся и напал на полицейских с ножом. В результате чего правоохранители применили в отношении правонарушителя спецсредства и задержали его в порядке ст.208 УПК. По информации полиции, задержанным оказался 35-летний житель Червонограда, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи уже открыли уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. За совершенное задержанному ему грозит до 3 лет лишения свободы.