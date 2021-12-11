Всемирный банк одобрил выделение Украине 150 миллионов долларов. Денежные средства направлены на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности на закупку вакцин. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу банка. "Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также национальную систему здравоохранения Украины", — говорится в релизе. Указано, что 120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллиона доз вакцин, достаточно для вакцинации около 20% населения. Вместе с тем указано, что закупка также позволит 10 миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19. Остальные 30 миллионов долларов США будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление возможности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами. Напомним, ранее для борьбы COVID-19 Всемирный банк выделил Украине 155 миллионов долларов. С начала пандемии Всемирный банк в целом предоставил Украине 1,8 млрд долларов для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.