В декабре нас ждет особенная дата, которую называют "зеркальной". Это 12 декабря 2021, которые читаются как 12.12.2021. В это время усиливаются энергетические потоки, и правильно поданный посыл Вселенной увеличит шансы того, что желание сбудется. Об этом пишет Joy. Что говорят нумерологи о дате В нумерологии дата 12.12.2021 связана с новыми навыками, светом обучения и сакральными знаниями. Главным числом даты выступает дюжина, точнее, две дюжины – 12.12. Если сложить цифры числа 12, получаем "тройку" (1+2=3), если сложить две "тройки", получим еще одну сакральную цифру – 6. Цифра "три" как раз и отвечает за знания. Посвятите этот день овладению новыми навыками, обучению, в будущем вам это пригодится. В этот день можно показывать руководство свои достижения, отправлять отчеты за 2021 год, вносить новые идеи и начинать проекты. А вот цифра "шесть" означает творение. Эта дата будет способствовать креативу, новым идеям, вдохновению. Если ваша профессия связана с творчеством, вам уж точно повезет. Как правильно загадать желание 12.12.2021? Ритуал на привлечение удачи и денег Внимательно следите за временами в этот день. В 12:12 12 ноября 2021 года разложите купюры и монеты на стол и скажите: "Деньги к деньгам идут, размножаются, у меня проблемы прекращаются". Заговоренные деньги нужно носить с собой в кошельке до следующей зеркальной даты – 22.02.2022. Привлеките удачу: в 12:12 проговорите следующую фразу: "Все, что запланировано, сбудется, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся". Теперь осталось верить в лучшее и открывать новые таланты в себе. А зеркальная дата 12.12.2021 вам в этом поможет. Составьте карту желаний 12.12.2021 – идеальная дата, чтобы составить карту желаний на будущий год. Сделайте коллаж из фото, добавив туда картинки того, что вы хотели бы получить в течение года: машина, квартира, любовь, беременность. Важно, чтобы ваши желания были конкретными – никаких абстрактных "я хочу быть счастливым (счастливым)". Если у вас есть заветное желание, запишите его. Но не просто так, а повторите одну и ту же фразу на 12 листочках бумаги. Составьте все письма в стопку и проговорите: "Желанию сбыться, быть моей мечте!" До полуночи 12.12.2021 разложите листики с желаниями по всему дому. Оставьте их на сутки, чтобы магия чисел начала работать. Что нельзя делать в зеркальную дату? В этот день ни в коем случае нельзя упускать негатив: ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, думать о ком-нибудь плохо. Нельзя в зеркальную дату лениться – удача любит активных. Хотя в этом году 12 декабря – выходной, не следует лежать на диване, щелкая пульт от телевизора. Встретитесь с друзьями, посетите какое-нибудь мероприятие, или хотя бы сходите в ближайшее кафе и проведите время по планированию своего прекрасного будущего. Раньше мы писали, что строго запрещено делать в День зимнего солнцестояния и как подготовиться к особенному времени.