Президент США Джо Байден на этой неделе провел двухчасовую беседу с президентом России Владимиром Путиным. Он ему сказал, что Россия заплатит "ужасную цену", если вторгнется в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times. Также Байден предупредил Путина о разрушительных экономических последствиях. "Я совершенно ясно дал понять президенту Путину что, если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными", — сказал он. Американский президент также сообщил, что дал понять российскому лидеру, что положение России в мире "заметно" изменится при вторжении в Украину, она заплатит "ужасную цену". Напомним, Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что РФ не планирует продолжать эскалацию. Во время телефонного разговора с президентом Украины он заверил его, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил.