В воскресенье, 12 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации четырежды нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи населенного пункта Талаковка. Оккупанты вели огонь из противотанковых ручных гранатометов. В направлении Крымского боевики произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Попасной и Катериновки Луганщины российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. "Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", — говорится в сообщении. Напомним, за минувшие сутки, 11 декабря, боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе. Получил ранение украинский военный.