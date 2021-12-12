Ванная комната часто становится тем местом в квартире, где сохраняется повышенная влажность. Впоследствии из-за излишней влаги там появляются бактерии, неприятный запах, плесень и грибки. Как не допустить лишней влаги в ванной и сохранить это помещение в лучшем виде – читайте ниже. Грибки, бактерии, плесень и постоянная влажность очень опасны для здоровья человека. Они могут вызвать аллергию или проблемы с легкими. Поэтому нужно избавляться от этих явлений как можно скорее. Вентиляция В старых домах и квартирах в ванной нет нормальной вентиляции. Так бывает, если решётка сильно забита пылью и циркуляция воздуха почти отсутствует. Проверить это не так уж сложно. Возьмите спичку или зажигалку, зажгите у решетки. Если пламя наклонилось на 45 градусов, то с вентиляцией все отлично. Если нет, значит, нужно снимать решетку вентиляционного отверстия и тщательно их помыть с любым моющим средством. Можно дополнительно установить вентиляционную систему с кнопкой включения. Она вставляется на место решетки и включается, когда нужно быстро убрать влагу. К примеру, после приема душа. Проветривание Для ванной комнаты имеет большое значение и частое проветривание. Можно оставлять дверь в ванную не полностью закрытой – на пару см между порогом и дверью. Это позволит часто проветривать помещение. При возможности и в случае необходимости можно открывать окна и двери в ванную на вспашку. Так влага уйдет гораздо быстрее. Если жилье находится рядом с дорогим или промышленным участком, можно установить небольшой кондиционер, который будет подсушивать воздух и поддерживать необходимую температуру в помещении. Можно установить на окна специальную форточку – альпийскую. Она позволяет проветривать, но при этом помогает избежать сквозняка. Не сушите белье в ванной Сушка белья в ванной комнате – одна из причин постоянной повышенной влажности. Мокрые вещи следует развешивать на улице или на балконе. Как вариант – ставьте сушку для белья в коридоре, любом помещении, где сухо. Это придаст свежести помещению, где слишком сухой воздух. Также можно приобрести специальную сушильную машину. Еще один нюанс – не вешайте влажные полотенца после использования на крючок. Сначала их нужно обязательно просушить. Радиатор (сушка в ванной) Наличие радиатора в ванной комнате помогает осушить воздух. Его можно использовать для сушки полотенец. Но самое важное – он убирает конденсат со всех поверхностей. Размеры и параметры следует подбирать индивидуально, под конкретное помещение. Хорошие трубы Сантехника не может служить вечно и приходит в негодность с годами. Могут появиться места утечек. Обычно повреждаются места подключения сантехники и стыки между трубами. Постоянные протечки приводят к появлению затхлого запаха, сырости и плесени. Есть риск, что трубу однажды прорвет и вы устроите потоп. А сырость после потопа выводить придется потом месяцами. Не ждите, пока проблема выстрелит у вас в ванной фонтаном. Раз в год приглашайте сантехника и проверяйте все трубы. Если что-то вызывает подозрение – производите ремонт или меняйте трубы. Напомним, ранее мы писали о том, как быстро избавиться от жира и нагара на кухонной плите. А также рассказывали о том, как быстро и легко можно очистить микроволновку.