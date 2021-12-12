В ближайшую неделю ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю около 26,95 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,9/27,1 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,05-0,7%. Так, с минувшей пятницы устанавливаемый НБУ официальный курс доллара США снизился с 27,23 до 27,22 грн (-0,05%). Спрос/Предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,25/27,27 до 27,07/27,09 (-0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,19/27,40 до 27,04/27,24 (-0,5%/-0,6%). При этом спрэд между средней покупкой и средней продажей сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса продаж по сравнению с покупкой. Аналитик напомнил, что в четверг НБУ повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 9%. Это решение регулятора направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение стабильного снижения инфляции в целях Нацбанка в 5%. Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны по отношению к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году – 27,32 грн/доллар.